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Волочкова нелепо оконфузилась
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Путающая числа Волочкова нелепо оконфузилась 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Instagram
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поздравила учителей с профессиональным праздником. Балерина показала свое фото в юности.
Анастасия опубликовала в своем Instagram архивный снимок, на котором она еще девочкой запечатлена в компании одноклассниц. Девушки позируют после тренировки в балетной академии.
Фолловеры отметили, что Волочкова в свое время была чудо, как хороша. Очаровательная девчушка, с добрым и немного наивным взглядом.
“Сегодня день Учителя. Я с гордостью вспоминаю всех моих педагогов, которые меня учили. Их было так много, что я пыталась записать их имена в блокнот, и мне не хватило трех страниц.. Это были мэтры балетного искусства. ! Многих уже нет в живых.. Но я всегда молюсь о них.. А на этом фото мы в балетной Академии им. Вагановой с моими подругами Женей и Надей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, — написала танцовщица под снимком.
Пользователи в комментариях принялись поправлять Анастасию, мол, балерина ошиблась — праздник отмечается не 4-го, а 5-го октября. Некоторые предположили, что Волочкова заработалась, поэтому нелепо оконфузилась. Другие же пытались высмеять звезду.
“Я больше чем уверена, что Настя прекрасно знает, в какой день этот праздник! Вот такая вот маленькая провокация, а народ к этому никак не привыкнет!”, «5 октября-день учителя", „день учителя в воскресенье, поздравляют просто завтра) но у Насти вообще все сложно с датами))“, "Не обижайте бедную Настеньку, она ошиблась!", "Человек поздравил на день раньше, и что?", "Ну немножко попутала числа, заработалась, с кем не бывает)", — писали интернет-обыватели.
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