Путающая числа Волочкова нелепо оконфузилась

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поздравила учителей с профессиональным праздником. Балерина показала свое фото в юности.

Анастасия опубликовала в своем Instagram архивный снимок, на котором она еще девочкой запечатлена в компании одноклассниц. Девушки позируют после тренировки в балетной академии.

Фолловеры отметили, что Волочкова в свое время была чудо, как хороша. Очаровательная девчушка, с добрым и немного наивным взглядом.

“Сегодня день Учителя. Я с гордостью вспоминаю всех моих педагогов, которые меня учили. Их было так много, что я пыталась записать их имена в блокнот, и мне не хватило трех страниц.. Это были мэтры балетного искусства. ! Многих уже нет в живых.. Но я всегда молюсь о них.. А на этом фото мы в балетной Академии им. Вагановой с моими подругами Женей и Надей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, — написала танцовщица под снимком.

Пользователи в комментариях принялись поправлять Анастасию, мол, балерина ошиблась — праздник отмечается не 4-го, а 5-го октября. Некоторые предположили, что Волочкова заработалась, поэтому нелепо оконфузилась. Другие же пытались высмеять звезду.