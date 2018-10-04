В бабушке Зверева узнали мать «любовницы» Серова

Интернет-пользователи сравнили внешность женщины, выступавшей в ток-шоу как бабушка Сергея Зверева-младшего, и матери экс-участницы «Дома-2» Дарьи Друзьяк из передач про певца Александра Серова . Как сообщают «Дни.ру», пользователи заподозрили, что эти женщины на самом деле один и тот же человек.

«Знаете, такое ощущение, что закончились актеры», — возмутились пользователи.

«Семейная династия актрис?!» — предположила @s_s_s_s_llll.

«Из-за разного макияжа на первый взгляд совсем не похоже, но если приглядеться, то сходство есть», — отметил @blohin.1979.

При этом некоторые заявили, что женщины — «совсем разные люди» с непохожими носами и губами.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Серову пообещали три миллиона рублей за участие в программе « Андрей Малахов . Прямой эфир». До передачи он якобы не был знаком с Друзьяк, хотя та заявляла о беременности от него.