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В бабушке Зверева узнали мать «любовницы» Серова
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В бабушке Зверева узнали мать «любовницы» Серова 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Instagram
Интернет-пользователи сравнили внешность женщины, выступавшей в ток-шоу как бабушка Сергея Зверева-младшего, и матери экс-участницы «Дома-2» Дарьи Друзьяк из передач про певца Александра Серова. Как сообщают «Дни.ру», пользователи заподозрили, что эти женщины на самом деле один и тот же человек.
«Знаете, такое ощущение, что закончились актеры», — возмутились пользователи.
«Семейная династия актрис?!» — предположила @s_s_s_s_llll.
«Из-за разного макияжа на первый взгляд совсем не похоже, но если приглядеться, то сходство есть», — отметил @blohin.1979.
При этом некоторые заявили, что женщины — «совсем разные люди» с непохожими носами и губами.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Серову пообещали три миллиона рублей за участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». До передачи он якобы не был знаком с Друзьяк, хотя та заявляла о беременности от него.
Также СМИ писали о разоблачении программы «На самом деле». Героиня передачи Юлия Кичемасова, которую называли любовницей актера Ивана Краско, предложила «Комсомольской правде» купить информацию о том, что на шоу «все подставлено». Девушка сама связалась с газетой и пожаловалась, что «Первый канал» не заплатил ей обещанных денег.
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