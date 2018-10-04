«Пьяный» Игорь Верник обмазался тортом

Телеведущий и актер Игорь Верник опубликовал в Instagram забавный снимок, на котором он лежит на полу в разбросанных кусках торта.

Артист пошутил, что он «явно перебрал», а последний кусок лакомства оказался лишним. Поклонников удивило, что Верник не побоялся испортить дорогой костюм и размазал по себе остатки торта. Некоторые читатели отметили, что фотография была сделана на важном мероприятии, где разгром — это всего лишь часть сценария. Поклонники не поверили, что спокойный и радостный Игорь способен на безумства ради снимка в Instagram.