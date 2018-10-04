Актер из «Реальных пацанов» выиграл суд по миллиардному иску

Актер и предприниматель Армен Бежанян выиграл суд против России . Об этом он сам рассказал «Ура.ру».

В апреле звезда сериала «Реальные пацаны» был признан виновным в покушении на причинение имущественного ущерба за то, что поставил на кадастровый учет недостроенные объекты на выигранных на торгах земельных участках, платил низкую арендную плату, но ничего не строил.

Суд оштрафован Бежаняна на 100 тысяч рублей, однако он опротестовал решение в вышестоящей инстанции и на этот раз был признан невиновным.

После этого актер и бизнесмен подал иск к государству, потребовав компенсировать моральный ущерб от незаконного уголовного преследования в размере одного миллиарда рублей.

Сегодня Осинский районный суд Пермского края признал требование Бежаняном компенсации законным, однако снизил ее размер в 10 тысяч раз — до 100 тысяч рублей.