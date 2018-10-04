Ещё
Малахова наказали за бессовестную ложь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лужа крови на диване: Малахова наказали за бессовестную ложь 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Кадр 1tv.ru
Страна смакует отношения певца Александра Серова с бывшей проституткой Дарьей Друзьяк — мол, она жила в его квартире, потом забеременела, он ее избил и выгнал. Спешим успокоить неравнодушных и заявить, что весь этот сериал — чистой воды больной вымысел сценариста.
"Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой так называемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзьяк, но согласился, чтобы его имя полоскали, — сообщили знакомые с кухней ток-шоу Малахова люди. — Не бескорыстно, конечно — в "Прямом эфире" ему сулили заплатить около трех миллионов рублей. Сумма не такая и большая, но 64-летнему артисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, не повредит".
По сценарию в одной в одном из выпусков у Дарьи Друзяк прямо перед камерами должен был случиться выкидыш. И действительно, в какой-то момент бывшей проститутке стало плохо. У нее открылось кровотечение — камера крупным планом показала пятно на белоснежном диване в том месте, где сидела Друзьяк. Андрей Малахов немедленно позвал врачей, и те госпитализировали женщину с подозрением на выкидыш.
Да вот незадача — Малахов объявил, что на диване "лужа крови" ДО того, как Друзяк встала и камера показала красное пятно на белоснежной кожаной обшивке. Откуда он это мог знать заранее? "Я потом позвонила Андрею, сказала, что он спалился, а тот смеется в голос", — рассказала Dni.Ru знакомая телеведущего.
"Теперь в прессу запустят байку, что эта Друзьяк якобы хочет наложить на себя руки из-за выкидыша. Не верьте этому — и она, и Серов живут вполне счастливо, собирая денежки с эфиров, ничего фактически не делая. Это всего лишь актерская игра, придуманная и воплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", — говорит за кулисами телекомпании.
Как стало известно, в Комиссию по журналистской этике готовится запрос с просьбой проверить программу Андрея Малахова и наказать его как продюсера за подлоги, ложь и фальсифкации, с которыми он то и дело выходит в эфир и одурачивает зрителей.
Дни.ру: последние новости
"Меня изнасиловали": мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце Орлова не пришла на концерт в честь Фриске У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу43
Россию захотели выдворить из Совбеза ООН913
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли16
США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ269
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце5
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение