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«Я не умею красиво прощаться»: Анна Седокова заговорила о расставании 

Teleprogramma.pro + ещё 4 4 октября 2018
Фото: Instagram
Певица редко говорит о своей личной жизни. Однако сегодня Анна Седокова опубликовала пост, который насторожил ее поклонников.
Анна Седокова не только известная певица, но и многодетная мама. Однако о своей личной жизни артистка говорит крайне редко. От первого супруга Валентина Белькевича у нее есть дочь Алина, а от второго избранника Максима Чернявского — девочка Моника. Последний год певица судилась с бывшим мужем за опеку над малышкой. В итоге было решено, что наследница будет жить с отцом в США, а каникулы проводить с мамой. Также у звезды есть сын Гектор, который появился на свет в прошлом году. Об отце мальчика Анна лишь иногда упоминала в прессе. По некоторым данным, им является бизнесмен Артем Комаров.
Несколько недель назад Седокова призналась поклонникам, что сейчас ей очень не хватает внимания мужчины. По словам певицы, она уже почти два месяца одна. А сегодня артистка опубликовала пост, который насторожил ее поклонников. В нем она заговорила о расставании. «Я не умею красиво прощаться. Научите меня. Не умею вызывать на разговор, наливать чай, лить в уши о том, какой человек замечательный, а потом отрезать его от себя», — цитирует Анна бразильского автора Пауло Коэльо.
«Если у тебя хватит смелости, чтобы сказать «прощай», жизнь наградит тебя новым «привет»», — добавила певица. Поклонники предположили, что Анна встретила новую любовь. Они очень надеются, что ее переживания из-за неудачных отношений скоро сменятся новыми положительными чувствами. «Красиво или не красиво… Это всегда больно если человек тебе дорог», «С кем ты там прощаешься в своей голове вечно?», «Что не роман у вас, так все расставание. Пора любовь встретить. А может уже?», — прокомментировали пост подписчики.
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