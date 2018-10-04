«Я не умею красиво прощаться»: Анна Седокова заговорила о расставании

Певица редко говорит о своей личной жизни. Однако сегодня Анна Седокова опубликовала пост, который насторожил ее поклонников.

Анна Седокова не только известная певица, но и многодетная мама. Однако о своей личной жизни артистка говорит крайне редко. От первого супруга Валентина Белькевича у нее есть дочь Алина, а от второго избранника Максима Чернявского — девочка Моника. Последний год певица судилась с бывшим мужем за опеку над малышкой. В итоге было решено, что наследница будет жить с отцом в США , а каникулы проводить с мамой. Также у звезды есть сын Гектор, который появился на свет в прошлом году. Об отце мальчика Анна лишь иногда упоминала в прессе. По некоторым данным, им является бизнесмен Артем Комаров

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 5 Окт 2018 в 5:08 PDT Несколько недель назад Седокова призналась поклонникам, что сейчас ей очень не хватает внимания мужчины. По словам певицы, она уже почти два месяца одна. А сегодня артистка опубликовала пост, который насторожил ее поклонников. В нем она заговорила о расставании. «Я не умею красиво прощаться. Научите меня. Не умею вызывать на разговор, наливать чай, лить в уши о том, какой человек замечательный, а потом отрезать его от себя», — цитирует Анна бразильского автора Пауло Коэльо

«Если у тебя хватит смелости, чтобы сказать «прощай», жизнь наградит тебя новым «привет»», — добавила певица. Поклонники предположили, что Анна встретила новую любовь. Они очень надеются, что ее переживания из-за неудачных отношений скоро сменятся новыми положительными чувствами. «Красиво или не красиво… Это всегда больно если человек тебе дорог», «С кем ты там прощаешься в своей голове вечно?», «Что не роман у вас, так все расставание. Пора любовь встретить. А может уже?», — прокомментировали пост подписчики.