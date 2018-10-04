Марина Кравец: «Может, кого-то это разочарует, но Оля Бузова далеко не дура»

Единственная девушка в Comedy Club — о брачных перспективах ведущей «Дома-2», секретах семейного счастья и лицемерии отдельных звезд шоу-бизнеса.

Это ж надо было придумать — пригласить в ведущие шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ интеллигентную Марину Кравец . С другой стороны, все логично — они же землячки. Какие разные плоды родит земля петербуржская…

— Марина, к Ольге многие относятся с иронией. В то время как поклонники ее обожают. В каком лагере вы?

— Ольга Бузова, безусловно, очень яркая девушка. Между приведенными вариантами я бы выбрала золотую середину. Я не уверена, что она абсолютно такая же в жизни, какой она предстает перед нами, например, в Инстаграме. Она веселая, общительная, немножко сумасшедшая — наверное, как и все люди, которые имеют отношение к шоу-бизнесу, телевидению, творчеству. Я удивляюсь, как она находит в себе силы и желание общаться с людьми, быть с ними открытой и искренней, притом что у нее практически вся жизнь напоказ. Думаю, у нее тоже бывают моменты, когда хочется закрыться. Классно то, что при всей ее безумной занятости — у нее же 18 тысяч бизнесов, 16 миллионов проектов и огромное количество съемок — она сохраняет чувствительность. Она не робот. Она — живой человек. Далеко не все люди из шоу-бизнеса обладают такой способностью искренне общаться с людьми.

— А в юмористических программах подшучивают над ее интеллектом. Даже на ТНТ!

— Но ведь не смеются над его отсутствием! Оля не дура. Это абсолютно точно. Может быть, кого-то это разочарует… Человек абсолютно точно понимает, что ему нужно делать, в том числе перед камерой. И для Оли это шоу действительно больше, чем проект. У нее есть цель — найти человека, с которым она будет вместе. Мужчину рядом с ней хотелось бы видеть сильным, веселым, мудрым. Уверена, ему придется ходить в рестораны Бузовой, делать сториз в Инстаграм, любить продукцию с Олиного хлебозавода, криптовалюту и песни Оли. В общем, задача найти идеального.

— Вы правда думаете, что такая цель стоит? Разве смысл не в том, чтобы просто сделать интересное шоу?

— Конечно, Оля может в конце концов сказать, что нет — я не буду ни с кем из них, оставьте меня в покое. Но с ее графиком и популярностью правда очень непросто найти кого-то. В стране, где тебя узнают вообще все, где нельзя спокойно ни зайти в кафе, ни по парку погулять, сложно найти что-то настоящее. А в шоу ей дается возможность ходить на свидания, получать подарки и цветы, внимание, получать новые впечатления, эмоции. Я уверена, что этот проект привнесет в ее жизнь легкость и ощущение влюбленности, о которых она стала забывать.

— На ваш взгляд, эта программа не унижает мужчин?

— Почему она должна унижать?

— Мужики угождают даме, та лениво выбирает. И потом один выходит за нее «замуж».

— Никто не мешает Оле, после того как она обретет свое личное счастье, стать в хорошем смысле слова слабой. Мужчины должны добиваться женщин, это нормально! Может быть, не все мужчины догадываются, что это не они выбирают, а женщины? И мотивируют их к дальнейшим действиям. Мне кажется, все гармонично: одна яркая девушка ищет своего принца. А принцы, как настоящие воины, приходят за девушку бороться. Все то же самое, что и в Средние века, только на более классном, высоком уровне и не в антисанитарных условиях.

— Вас как филолога с дипломом не возмущает название — «Замуж за Бузову»?

— Вообще не возмущает, здесь же каламбур. Вы же не будете от названия шоу строить свою дальнейшую жизнь. Мне кажется, оно очень удачное. Здесь больше акцент на том, что современным женщинам приходится порой примерять на себя мужскую модель поведения, и причем не всегда по своей воле. Оля — сильная девушка, мегапопулярная, которая сделала себя сама. Приходите, боритесь за нее. Это не говорит о том, что мужик измельчал на Руси.

«Наша семья строится на мудрости. Не моей, а мужа»

— Недавно одна актриса написала в Инстаграме страшное: «Вообще-то не все могут встретить вторую половинку». Но, мол, не стоит отчаиваться, с этим живут. Согласны?

— Мне кажется, нужно верить. И никогда не ходите ни к каким гадалкам! У меня есть одна знакомая девушка, которая сейчас замужем. У нее было несколько отношений, но она говорит: «Я не встречу своего. Моя гадалка сказала, что не будет у меня мужчины». Говорю: «Так ты сейчас замужем!» — «Ну, это, скорее всего, не вечно». Что за чушь?! Ей хорошо с этим человеком, а она слушает какую-то левую барышню. Как будет, никто не знает. Нужно прислушиваться к сердцу, присматриваться к людям.

— Встретить свою любовь — полдела, с ней еще ужиться надо. Вон у Петросяна и Степаненко как печально все закончилось.

— Брак разрушился, но, вполне возможно, у обоих уже есть новая гавань, в которой можно отдохнуть.

— Расскажите, как человек опытный, на чем строится успех семьи и как переживать кризисы?

— Что касается наших семейных отношений, то они во многом строятся, конечно, на мудрости. Не моей, а мужа (Кравец в официальном браке 5 лет, а до того он долго был гражданским; муж Аркадий Водахов — генеральный продюсер одного из телеканалов. — Авт.). А в целом, мне кажется, надо просто спокойно жить. Пока всех все устраивает, когда у тебя есть какая-то подпитка от человека — вот это сигнал того, что «завтрашний день нам надо тоже провести вместе, потому что нам хорошо». Ну да, у нас бывают какие-то конфликты. Но грамотно из них выходить — это, наверно, умение, которое приобретается тоже со временем. Так у всех, мне кажется.

— Вам важно время от времени расставаться? Говорят, гастролирующим артистам это помогает сохранить свежесть чувств.

— Да, бывают гастроли, отъезды. И тем приятнее потом встречаться. Если возвращаться к теме Оли… Мне кажется, ей будет очень сложно в отношениях только в том плане, что ей придется выбирать между безумным графиком и семьей. Но если мужчина будет достойный, если она действительно полюбит — я уверена, Оля сделает правильный выбор и от чего-то откажется в своей работе. Ну запишет она восьмой сольный альбом чуть позже, ну купит очередной завод не сегодня, а через месяц. Зато будет время для себя, для семьи. Она будет счастлива чисто по-женски. А из предыдущих отношений, возможно, она сделала определенные выводы, что не стоит слишком сильно семейную жизнь афишировать, например, в соцсетях.

«Если ты выходишь на сцену и обманываешь — это некрасиво»

— У вас большой опыт выживания в мужском коллективе. Это сложно? Оля об этом часто поет.

— Я не все песни Оли знаю…

— Она, в частности, поет, что открывает мир других мужчин.

— Двери в мир конкретно этих мужчин из Comedy Club я открыла давно. Или они мне открыли. Мы замечательно себя чувствуем друг с другом. Я иногда смеюсь, что, может быть, просто не все знают, что я девчонка. Думают, что вот, свой парень в коллективе. Мы на одной волне, это очень важно.

— Работа или семья — женщине ведь приходится выбирать?

— Мне кажется, женщины становятся все-таки мудрее: понимают, что если ты будешь исключительно работать, делать себя и совершенно не заниматься семьей, то ты теряешь часть жизни. На самом деле каждый сам выбирает. Все идет к гармонизации основных сфер жизни, скажем так — и семейной, и рабочей. И глупо выбирать исключительно работу, да и это против природы.

«Как не было времени готовить, так и нет»

— Программа «Большой завтрак» на ТНТ помогла вам стать еще более хорошей женой?

— Если честно, у меня как не было времени готовить, так и нет. Я когда-то готовила дома, но потом мы поняли, что в этом нет смысла. И жалко продукты, которые пропадают! Ты какое-то блюдо делаешь, оно потом два дня стоит, так как мотаешься постоянно в городе. А на третий ты уже не рискуешь к нему прикоснуться, хотя, скорее всего, было вкусно. Если мы едим вместе, то скорее делаем это в кафе. Муж спокойно это воспринимает, слава богу. То же самое касается приготовления больших объемов пищи для друзей. Мы живем с вами в Москве!

— Где все можно заказать?

— Да, и на готовку нет времени. С другой стороны, если бы у меня был сумасшедший талант, я бы, наверное, время нашла. Но я понимаю, что мне еще в этой сфере надо развиваться. А когда есть рядом замечательный шеф-повар Артем Лосев … Каждый занимается своим делом: Артем готовит, я ему помогаю. Надеюсь, что я ему все-таки помогаю! Плюс комментирую то, что происходит, общаюсь с гостями. И как-то у нас получается, мне кажется, очень гармоничная, органичная программа. Мы много внимания уделяем тому, чтобы были понятны все этапы приготовления блюда. И очень приятно, когда в Инстаграме по хештегу #большойзавтрак я нахожу фотографии блюд, которые сделали подписчики. И мы действительно кормим людей в студии.

— Вы поющая актриса. Знаете, что пишут под видео, где вы поете Zombie? «Маринка про…рает весь свой талант на Comedy». И с Brainstorm вы записали совсем не юмористическую композицию.

— Ну уж так бы я про Comedy не говорила… Это отличная площадка для реализации творческого потенциала. Если я и запою всерьез, то это все равно будет с оттенком иронии и юмора. Просто множить песни о любви, о расставании, которые поются со слезой на глазах, не имеет смысла, потому что этого и так много. Поэтому да, может быть, что-нибудь интересное и сотворим. А по поводу Brainstorm — я очень рада и счастлива, что у нас с ребятами состоялся этот дуэт. Я их очень давно люблю.

— Следите за тем, что происходит в русской музыке? Этим летом активно обсуждали наезд Земфиры на Монеточку, например.

— Ей еще меньше досталось, чем Гречке. Думаю, что Гречке было очень неприятно слышать отзыв Земфиры (певица заявила, что Гречка некрасивая, а у Монеточки омерзительный голос. — Авт.), потому что наверняка она на песнях Земфиры и выросла. К Монеточке я бы присмотрелась — мне кажется, что она не на один день. Она довольно, мне кажется, неглупая девушка. Мы как-то включили несколько треков с мужем и поняли, что там есть на что обратить внимание.

— У вас нет ощущения, что столько всего сделано, что можно сбавить темп, расслабиться?

— Когда у тебя что-то получается, ты еще больше заряжаешься и думаешь: «Так, отлично! Этот проект сделан, ставим галочку, едем дальше. Что вы еще предложите? Что будет дальше?» Это круто! Не хотелось бы останавливаться, если честно. А если уже не получаешь удовольствия, то лучше взять отпуск — отдохнуть, перезарядиться и вернуться полной сил. Я как-то вела один эфирный концерт (по-моему, это было в Кремле), и несколько российских звезд шоу-бизнеса за кулисами не стесняясь демонстрировали, как им все это надоело, как они от всего этого устали… Они говорили немножко другими словами, не какими я говорю. Отборная русская речь с вкраплениями мата звучала. А потом там объявляют номер, и вот выходит на сцену женщина и разговаривает с публикой так, как будто она ждала этой встречи. Я не то чтобы это осуждаю, но я бы очень не хотела, чтобы у меня когда-то такой период настал. У меня изначально другое отношение к сцене. Да и к мату. Это уже такое микропредательство: если ты устала, что ты тогда здесь делаешь? Отдохни, вернись. Если ты выходишь на сцену и обманываешь, это неправильно, некрасиво.

— На какой день в отпуске вы начинаете скучать по работе?

— Наверное, в среднем на десятый. Я в последнее время заметила, что стала скучать по Москве. Даже там, где очень хорошо, начинаешь вспоминать квартиру, в которой живешь, кафешку, в которую каждый день ходишь. Москва в этом плане у меня уже заместила Петербург — в него приезжаю как турист, у меня там близкие, друзья. Москва с годами стала мне комфортнее.