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Кудрявцева обратилась к Малахову после провала
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Кудрявцева обратилась к Малахову после публичного провала 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
В Москве состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии ТЭФИ. Лера Кудрявцева была номинирована аж в двух номинациях, но в обеих, в итоге, проиграла.
Лера Кудрявцева не смогла сдержать нахлынувших чувств, поэтому поделилась эмоциями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеблондинка опубликовала свою фотографию и публично обратилась к коллеге.
"Лучший ведущий Развлекательного ток — шоу @malakhov007 — Вот от души поздравляю мой дружище (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Кудрявцева.
Телеблондинка отметила, что "здесь не поспоришь", однако далее Лера не смогла скрыть негативных чувств, отчего язвительно добавила: "нооо … лучшее ток-шоу вечернего Прайма "Саранхэ" — Вы серъезно? 😂 Я к своему сожалению даже и не знала о его существовании".
Для тех, кто, как и Лера Кудрявцева, не в курсе, что это за передача, напомним. Развлекательное шоу "Саранхэ" идет на канале CTC Love. Ведущий — участник музыкальной группы Mband Анатолий Цой, участники — влюбленные пары. "Саранхэ" — игра на деньги. В каждом выпуске парам (по отдельности) предстоит, не сговариваясь, одинаково ответить на вопросы о привычках, недостатках и интересах друг друга. Каждый совпавший ответ увеличивает призовой фонд на десять тысяч рублей.
Поклонники поддержали расстроенную Леру Кудрявцеву. Многие, как и телеведущая, признались, что тоже впервые слышат о таком шоу. "Леруня вы с Андреем лучшие", "Самая классная!", "Лерочка, верьте народу! Не унывайте, мы вас любим", "Лера, Вы великолепны!", "Ваша передача самая самая❤️❤️, любим очень секрет на миллион", — прокомментировали пользователи Сети слова расстроенной Леры Кудрявцевой.
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