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Названы гонорары Баскова и Киркорова за «Ибицу»
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Названы гонорары за клип «Ибица» 

Russianshowbiz.info 14 часов назад
Специалисты по рекламному бизнесу уверены, что скандальный клип Баскова и Киркорова «Ибица» принес артистам крупную сумму денег.
Видео собрало на YouTube 14 миллионов просмотров. Гонорары, которые получили российские звезды за рекламу, составили 200 тыс. евро. Сами артисты называют свою совместную работу попыткой взбудоражить общественность. Такая провокация позволила Киркорову и Баскову привлечь внимание к своим новым музыкальным работам. Например, духовный альбом Николая «Верую» внезапно попал на топовые позиции в рейтинге продаж.
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