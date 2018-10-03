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Гузеева встревожила поклонников
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Поклонники в панике: пропала тяжелобольная престарелая мать Гузеевой 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
После того как актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала тревожный пост о тяжелом состоянии мамы, поклонники переполошились. Друзья и знакомые атаковали звезду звонками и сообщениями. И она была вынуждена удалить резонансную публикацию из социальных сетей — не до того ей сейчас, чтобы общаться с людьми.
Последний на сегодняшний день пост Ларисы в Instagram сделан еще 24 сентября. Тогда она выложила куст с ягодой и подписала: "Всем счастья! Душевной радости и любви! Спасибо и простите, если кого обидела".
После этого — уже 1 октября — ведущая "Давай поженимся!" опубликовала снимок, на котором запечатлена ее мама, лежащая на больничной койке. На соседней кровати — дочь звезды Ольга протягивает ей руку. "Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!" — написала актриса под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека. Гузеева явно была взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины Андреевны. И это сказалось на общем состоянии и настроении.
Но публикация вскоре пропала, и поклонники забили тревогу: что случилось, все ли в порядке с мамой? Народ в панике, судя по комментариям к остальным публикациям Гузеевой. "Здоровья мамочке и скорейшего выздоровления", "Как здоровье мамы?" — тревожится народ.
Как писали ранее Dni.Ru, у 59-летней Гузеевой с мамой в последние годы сложились очень близкие отношения. В 1997-м знаменитость забрала ее к себе в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости изрядно потрепала ей нервы.
"Ты мое счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Все, что у меня есть, — твоими молитвами", — недавно публично обратилась к матери Гузеева.
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