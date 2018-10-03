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Noize MC отреагировал на интерес к нему следователей
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Рэпер Noize MC считает историю с проверкой его песни СК «фарсом» 

РИА Новости + ещё 11 12 часов назад
Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) считает "полнейшим фарсом" историю с проверкой его песни "Чайлдфри" Следственным комитетом, о чем он сообщил в своем блоге в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что в столичном управлении МВД пообещали, что Следственный комитет проверит песню хип‐хоп исполнителя Noize MC "Чайлдфри", спетую вместе с певицей Монеточой (Елизавета Гырдымова). К правоохранительным органам обратился московский адвокат Сергей Афанасьев. По мнению Афанасьева, текст музыкального произведения может быть неправильно понят несовершеннолетними слушателями.
Артист саркастически отозвался о проверке и отметил, что "если серьёзно, то это, конечно, полнейший фарс".
Также Noize MC подчеркнул, что, например, роман "Анна Каренина" и пьесу "Ромео и Джульетта" изучают в школе и никому не приходит в голову искать в этих произведениях пропаганду суицида или признаки преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних.
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