Монеточка довела маму до слез на своем концерте

Юная певица Лиза Монеточка гастролирует по стране. Накануне девушка дала концерт в родном городе.

Певица Елизавета Гырдымова , более известная как Монеточка, с каждым днем становится все популярнее. 20-летняя девушка сама пишет песни и не так давно выпустила альбом. Сейчас девушка гастролирует по стране с концертами, а на днях Лиза выступила в родном городе Екатеринбурге

На концерте присутствовали не только поклонники юной звезды, но и родственники: мама, бабушка и племянница. Лиза была очень тронута тем, что родные пришли ее поддержать.

Перед исполнением композиции, в которой есть нецензурная лексика, певица заранее извинилась перед мамой и бабушкой, попросила их закрыть уши и не ругать ее. Растроганная таким выступлением мама Монеточки в завершение концерта даже расплакалась. Позже женщина призналась журналистам, что осталась в полном восторге от выступления дочери, сообщает m. e1.ru.

Напомним, что летом этого года певица столкнулась с серьезной критикой со стороны своих именитых коллег. Так, Земфира в пух и прах раскритиковала ее творчество. Это вызвало резонанс в Сети, а многие пользователи были немало удивлены таким резким высказыванием артистки.