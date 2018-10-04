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Монеточка довела маму до слез
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Монеточка довела маму до слез на своем концерте 

Teleprogramma.pro + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Юная певица Лиза Монеточка гастролирует по стране. Накануне девушка дала концерт в родном городе.
Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, с каждым днем становится все популярнее. 20-летняя девушка сама пишет песни и не так давно выпустила альбом. Сейчас девушка гастролирует по стране с концертами, а на днях Лиза выступила в родном городе Екатеринбурге.
На концерте присутствовали не только поклонники юной звезды, но и родственники: мама, бабушка и племянница. Лиза была очень тронута тем, что родные пришли ее поддержать.
Перед исполнением композиции, в которой есть нецензурная лексика, певица заранее извинилась перед мамой и бабушкой, попросила их закрыть уши и не ругать ее. Растроганная таким выступлением мама Монеточки в завершение концерта даже расплакалась. Позже женщина призналась журналистам, что осталась в полном восторге от выступления дочери, сообщает m. e1.ru.
Напомним, что летом этого года певица столкнулась с серьезной критикой со стороны своих именитых коллег. Так, Земфира в пух и прах раскритиковала ее творчество. Это вызвало резонанс в Сети, а многие пользователи были немало удивлены таким резким высказыванием артистки.
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