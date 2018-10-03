Штурм разоблачила 20-летнего возлюбленного

52-летняя Наталья Штурм разоблачила своего 20-летнего возлюбленного

Наталья Штурм ранее состояла в браке с Игорем Павловым , от которого родила сына. Из-за домашнего насилия их союз распался, но певица позволяет отцу видеться со своим наследником. Недавно бывший супруг подал на артистку в суд. Он потребовал единоличной опеки над 14-летним Арсением. Все лето юноша провел с отцом, а Наталья в это время отдыхала за границей.

Сегодня Штурм стала героиней передачи «На самом деле». Звезда рассказала, что три месяца назад в соцсети с ней познакомился 20-летний парень по имени Данил Никитин , с которым она стала встречаться. До недавнего времени они жили в квартире певицы. Новый избранник Натальи даже участвовал в воспитании ее сына. Он также хотел взять в жены артистку, но недавно Штурм поняла, что Данил появился в ее жизни при странных обстоятельствах. Именно в тот момент на нее подал в суд бывший муж.

«Мне очень стыдно находиться здесь — в этом кресле. Мне стыдно, что я обратилась к вам за помощью, чтобы разобрать эту ситуацию», — призналась певица ведущему Дмитрию Шепелеву.

Штурм рассказала о романе с молодым возлюбленным / фото: кадр из передачи

По ее словам, сначала Данил предложил ей поучаствовать в фотосессии, а потом у них завязалось теплое общение. Однако сейчас артистка подозревает, что молодого человека к ней подослал Павлов, чтобы собрать компромат для суда. После этого в студии появился возлюбленный Штурм. Он заверил, что его чувства к певице совершенно искренние.

«Мне 52 года к твоему сведению», — прокомментировала его слова Наталья, но Данил отметил, что знает это.

Молодого человека не смущает, что его избранница старше его мамы на десять лет. Он рассказал, что приехал в столицу из Омска, а уже через две недели стал жить у артистки.

Он также поведал об отношениях с наследником своей возлюбленной.

«Он для меня как брат. Я его стараюсь воспитывать, так как он рос без отца, а у матери появляется только на выходных. Мы с ним никогда не ругаемся. Возможно, что я на него только голос повышал и все. Мы с ним даже делим обязанности по дому», — поделился Никитин.

Он также признался, что брал у 14-летнего Арсения деньги взаймы, но потом отдавал их. После этого с Данилом пообщались эксперты. Проверка на полиграфе показала, что он не любит Наталью, а встречался он с ней из-за корыстных побуждений. Более того, оказалось, что молодой человек без разрешения тратил деньги певицы.

В студии также появился личный водитель сына Штурм Александр Фомин . Он заявил, что Данила избивал мальчика. «Когда никого не было дома, я услышал, как Данил требует у Арсения Деньги. Потом он начал избивать его. Он выгонял его из квартиры», — рассказал Фомин, но его слова оказались ложью. Молодой человек лишь замахивался на наследника Натальи. В студию также была приглашена девушка по имени Кристина Огнева. Она оказалась возлюбленной Данила.

«Мы вместе приехали из Омска. Я к папе приехала, а он снимал квартиру с друзьями», — поделилась Кристина.

В ответ Никитин пояснил, что сначала был влюблен в эту девушку, но потом увлекся Штурм. Однако эксперты в студии установили, что он встречался с певицей для сбора компромата, но делал это не для бывшего мужа Натальи. оказалось, Данил просто хотел в будущем получить деньги за собранную информацию. Услышанное не удивило Штурм, которая ради разоблачения и привела в студию своего молодого человека.