Пынзарь из «Дома-2» накинулась на нежелающих рожать

Пынзарь из «Дома-2» накинулась на женщин, которые не хотят рожать

Звезда реалити раскритиковала тех, кто сначала хочет построить карьеру

Дарья Пынзарь прославилась на всю страну после участия в скандальном шоу «Дом-2». На проекте девушка познакомилась с будущим супругом, через какое-то время вышла за него замуж и даже родила одного из своих двоих сыновей. Семья Пынзарей давно покинула реалити, но до сих пор периодически мелькает на экранах или в заголовках новостей. В этот раз Дарья опубликовала спорный пост о материнстве.

«Сейчас многие женщины решают откладывать рождение ребёнка на потом. Типа сначала карьера, а потом роды, у меня есть подруги которые придерживаются этого мнения. Типа только в молодости можно сделать карьеру и дети это обуза. Я спорю просто с пеной у рта» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила Пынзарь.

«Пока нет детей ты в принципе не знаешь что такое счастье, — считает экс-звезда «Дома-2». — Я правда так считаю, и ребёнок лично для меня это стимул быть лучше. Я горжусь что я молодая, здоровая и счастливая мама двух бушующих мужчин. Доходит до смешного, ведь иногда с моими оппонентами-подругами мы так ругаемся на этой почве, что по два дня не разговариваем».

Слова Дарьи вызвали шквал противоречивых комментариев. Нашлись подписчицы, которые полностью поддержали Пынзарь, но большая часть фолловеров все же считает, что публичным людям не стоит навязывать свое мнение в данном вопросе, так как он слишком индивидуален.