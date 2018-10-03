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Страдающий от боли Сафронов потерял надежду
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Страдающий от боли Сафронов потерял надежду 

Рамблер 14 часов назад
Художник Никас Сафронов полтора года не может оправиться от обычной бытовой травмы.
По информации издания «7 Дней», в мае 2017 года художник поранил палец о консервную банку. Из-за заражения началось воспаление, которое распространилось и на кость.
Сафронов пережил две операции, но воспаление не проходило. Тогда художник отправился в Южную Корею, где ему провели еще две операции.
По возвращении из Сеула Сафронов решился на гирудотерапию — лечение пиявками.
«По мнению моего доктора, гирудин, который выделяют пиявки, рассасывает послеоперационные спайки. Это нужно, чтобы палец быстрее вернул свою полную двигательную функцию», — рассказал живописец.
Сафронов поведал, что лечение оказалось очень болезненным, а кроме того, после процедуры кровь из пальца льется еще сутки.
Он также рассказал, что в Корее открытую до кости рану два раза в день промывали йодом и специальным составом.
«Вот это было действительно больно, можно назвать даже адски», — признался Сафронов.
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