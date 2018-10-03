Страдающий от боли Сафронов потерял надежду

Художник Никас Сафронов полтора года не может оправиться от обычной бытовой травмы.

По информации издания «7 Дней», в мае 2017 года художник поранил палец о консервную банку. Из-за заражения началось воспаление, которое распространилось и на кость.

Сафронов пережил две операции, но воспаление не проходило. Тогда художник отправился в Южную Корею, где ему провели еще две операции.

По возвращении из Сеула Сафронов решился на гирудотерапию — лечение пиявками.

«По мнению моего доктора, гирудин, который выделяют пиявки, рассасывает послеоперационные спайки. Это нужно, чтобы палец быстрее вернул свою полную двигательную функцию», — рассказал живописец.

Сафронов поведал, что лечение оказалось очень болезненным, а кроме того, после процедуры кровь из пальца льется еще сутки.

Он также рассказал, что в Корее открытую до кости рану два раза в день промывали йодом и специальным составом.