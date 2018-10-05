Поклонники Бузовой разнесли ее новый альбом

«Все однообразно»: поклонники Бузовой в пух и прах раскритиковали ее новый альбом

Сегодня певица презентовала свой второй альбом "Принимай меня". Однако на этот раз поклонники были разочарованы творчеством Ольги Бузовой. Они считают, что свои лучшие хиты она уже давно выпустила.

Однако если раньше все хвалили творчество Бузовой, то теперь фанаты критикуют ее новые треки. По словам артистки, она вложила в композиции все, что пережила за год. Истории жизни, ее переживаний и любви стали основой для каждой новой песни звезды. Поклонники в свою очередь считают, что треки получились однообразными.

«Слушаю все утро и пытаюсь понять нравится или нет. Все песни похожи друг на друга», «Растеряла все, что привлекало к тебе», «Текст не наполнен даже самыми примитивными метафорами», «Посыла нет», «Все однообразно до жути!», — отозвались пользователи соцсетей.

Фанаты сошлись во мнении, что свои лучшие хиты Ольга уже выпустила, поэтому альбом, по их мнению, оказался провальным. Но возможно, что в жизни Бузовой просто наступила черная полоса. Напомним, что телеведущая также создает собственную линию одежды, но компания, которая выпускает футболки, платья и бижутерию под брендом Ольги Бузовой, недавно стала терпеть убытки. Только за прошлый год они составили 2 миллиона рублей.