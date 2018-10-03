В холодильнике Аллегровой нашли замерзшего артиста

Басков чуть не умер в холодильнике Аллегровой

Певец Николай Басков рассказал сайту Tele.ru, как едва не погиб в холодильнике Ирины Аллегровой.

По его словам, однажды он приехал на многолюдную вечеринку, которую певица устроила у себя дома. Артист отметил, что Аллегрова очень любит готовить, а ее холодильник представляет собой «полноценную комнату с уходящими за горизонт полками».

«В общем, я туда вошел, и дверь закрылась», — признался он, попросив не спрашивать, что именно «понесло» его в холодильник.

Мобильная связь в холодильнике отсутствовала, дверь изнутри не открывалась, а криков замерзающего певца никто не слышал. По словам Баскова, лишь 30 минут спустя кто-то из гостей заметил его пропажу и догадался во время поисков заглянуть в холодильник.

«Как Ира ругалась на меня — не передать словами», — рассказал артист.

Певец отметил, что этот случай — первое, что он вспоминает, когда видит Аллегрову, и тут же «холодеет» от мысли, что бы с ним произошло, если бы его нашли не столь быстро.