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В холодильнике Аллегровой нашли замерзшего артиста
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Басков чуть не умер в холодильнике Аллегровой 

Рамблер + ещё 2 59 минут назад
Фото: ТАСС
Певец Николай Басков рассказал сайту Tele.ru, как едва не погиб в холодильнике Ирины Аллегровой.
По его словам, однажды он приехал на многолюдную вечеринку, которую певица устроила у себя дома. Артист отметил, что Аллегрова очень любит готовить, а ее холодильник представляет собой «полноценную комнату с уходящими за горизонт полками».
«В общем, я туда вошел, и дверь закрылась», — признался он, попросив не спрашивать, что именно «понесло» его в холодильник.
Мобильная связь в холодильнике отсутствовала, дверь изнутри не открывалась, а криков замерзающего певца никто не слышал. По словам Баскова, лишь 30 минут спустя кто-то из гостей заметил его пропажу и догадался во время поисков заглянуть в холодильник.
«Как Ира ругалась на меня — не передать словами», — рассказал артист.
Певец отметил, что этот случай — первое, что он вспоминает, когда видит Аллегрову, и тут же «холодеет» от мысли, что бы с ним произошло, если бы его нашли не столь быстро.
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