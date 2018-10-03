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«Муж заставил»: Мирошниченко призналась в абортах
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«Муж заставил»: Ирина Мирошниченко призналась в нескольких абортах 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса Ирина Мирошниченко сделала головокружительную карьеру, но так и не стала матерью. Из-за постоянной занятости в кино и театре знаменитость несколько раз решалась на аборт.
В 70-х Мирошниченко была на пике своей славы: ей предлагали самые лучшие роли, женщины завидовали ей, а все мужчины мечтали о ее внимании. Актрисе приписывают романы с самыми завидными холостяками Советского Союза, однако звезда была влюблена лишь трижды.
С первым мужем Михаилом Шатровым Ирина прожила 12 лет. Брак был счастливым, однако актриса так и не решилась подарить возлюбленному ребенка. "Мой первый муж Михаил прекрасно знал, как я хотела работать. Он говорил мне: "Мы потерпим, иди работай". Он мог, конечно, надавить, но он понимал, что так он посадит меня в клетку. Меня как раз утвердили в первый фильм, а у меня токсикоз. Миша сказал: "Иди делай аборт и работай". Он знал, как для меня это важно, и в то время это было нормально. Мы строили свою жизнь и потом не разговаривали о том поступке", — поделилась воспоминаниями Мирошниченко в студии программы "На самом деле" телеканала "Россия 1".
Артистка призналась, что сама разрушила свое счастье. Она увлеклась режиссером Витаутасом Жалакявичюсом и бросила мужа. Сейчас Ирина понимает, что это была ошибка, ведь со вторым мужем она прожила всего шесть месяцев. Причиной расставания стала зависть режиссера к востребованности жены: количество рабочих предложений Витаутаса постепенно снижалось, когда популярность его возлюбленной шла в гору.
С Игорем Васильевым артистка познакомилась на съемках. Как муж и жена они прожили пять лет, но отношения так и не оформили. Судьба снова подарила Ирине шанс стать матерью, однако она им не воспользовалась. "У нас был одна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно, да. Мама тоже говорила мне, что не время. Мол, некому его будет воспитывать, да и в официальном браке я не состояла. Она говорила мне: "Подожди". Знаете, вот это слово "подожди" я слышала всегда", — с горечью отметила звезда.
В 1980 году Мирошниченко попала в страшную аварию и едва не лишилась возможности ходить. После был сложный и долгий период реабилитации, который заставил ее задуматься, что, возможно, это расплата за грехи. Звезда нашла спасение в религии, она крестилась и, тем самым, изменила жизнь к лучшему.
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