Пынзарь вызвала гнев поклонников

Экс-участница Дома— Дарья Пынзарь опубликовала весьма спорный пост на тему материнства.
Звезда Дома-2 Дарья Пынзарь воспитывает двоих детей. В 2011 году она родила сына Артема, а через пять лет на свет появился ее сын Давид.
В этом году Дарья и Сергей Пынзарь вместе с детьми переехали жить в Турцию. Их старший сын Артем недавно пошел в первый класс в местную школу. Однако Сергей пока большую часть своего времени проводит в Москве из-за работы. Сама Дарья успевает работать и воспитывать сыновей.
На днях Пынзарь опубликовала пост, в котором высказалась по поводу нынешней тенденции заводить детей в более позднем возрасте. Дарья считает, что дети — главное счастье в жизни.
«Сейчас многие женщины решают откладывать рождение ребёнка на потом. Типа сначала карьера, а потом роды, у меня есть подруги, которые придерживаются этого мнения. Только в молодости можно сделать карьеру и дети — это обуза. Я спорю просто с пеной у рта, что пока нет детей, ты в принципе не знаешь, что такое счастье», — считает Дарья. Такое мнение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Одни пользователи поддержали Пынзарь, а другие в пух и прах раскритиковали знаменитость и считают, что каждый должен сам для себя решать, когда заводить детей.