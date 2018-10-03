Пынзарь вызвала гнев поклонников

Дарья Пынзарь разгневала поклонников высказыванием о бездетных женщинах

Экс-участница Дома— Дарья Пынзарь опубликовала весьма спорный пост на тему материнства.

Звезда Дома-2 Дарья Пынзарь воспитывает двоих детей. В 2011 году она родила сына Артема, а через пять лет на свет появился ее сын Давид.

В этом году Дарья и Сергей Пынзарь вместе с детьми переехали жить в Турцию . Их старший сын Артем недавно пошел в первый класс в местную школу. Однако Сергей пока большую часть своего времени проводит в Москве из-за работы. Сама Дарья успевает работать и воспитывать сыновей.

На днях Пынзарь опубликовала пост, в котором высказалась по поводу нынешней тенденции заводить детей в более позднем возрасте. Дарья считает, что дети — главное счастье в жизни.