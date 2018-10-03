Бывшая жена Казаченко ушла к журналисту 

У экс-супруги певца Вадима Казаченко Ольги начался роман со светским обозревателем Леваном Тодуа. Об этом сообщает «СтарХит».
Тодуа заявил, что готов к серьезным отношениям с бывшей женой певца.
«Я готов принять и воспитывать сына Ольги, я люблю очень детей и готов примерить на себя роль отца!» — рассказал журналист.
В конце апреля начался бракоразводный процесс Вадима Казаченко и его жены Ольги. Суд обязал артиста выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов женщине на содержание их сына. Супруги публично обсуждали свое расставание, обвиняя друг друга во лжи и угрозах.
После расставания с женой Казаченко ушел к своему продюсеру Ирине Аманти. Они познакомились еще в 90-х, начали работать вместе. По словам Аманти, у них «была такая связь, о которой многим не расскажешь», однако в 2012 году она узнала об измене Казаченко с Ольгой.