Бывшая жена Казаченко ушла к журналисту

Тодуа заявил, что готов к серьезным отношениям с бывшей женой певца.

«Я готов принять и воспитывать сына Ольги, я люблю очень детей и готов примерить на себя роль отца!» — рассказал журналист.

В конце апреля начался бракоразводный процесс Вадима Казаченко и его жены Ольги. Суд обязал артиста выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов женщине на содержание их сына. Супруги публично обсуждали свое расставание, обвиняя друг друга во лжи и угрозах.