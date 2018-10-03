Участника «Дома-2» жестоко избили на съемках

Экс-участник телестройки, 27-летний Вова Гаути подвергся нападению. Молодой человек снимал в Северной столице один из своих проектов.

После ухода с периметра, который состоялся полгода назад, мужчина раскручивает свой Instagram-аккаунт. К слову, на него подписаны более миллиона человек.

Социальные видеоролики Вовы набирают миллионы просмотров и десятки тысяч хвалебных комментариев. Однако недавно съемки одного из проектов закончились для блогера печально.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге , куда звезда "Дома-2" приехала ради нового пранк-шоу. Прохожим нужно было пройти под установленной планкой с завязанными глазами. В начале игры организаторы уходили вместе с шестом, смотря, как участник одолевает невидимую палку.

Когда Гаути и его компания дали деру, мужчины бросились за ними вдогонку. Настигнув шутников, парни отдубасили пранкеров. Больше всего досталось Вове, поскольку это он зазывал прохожих на игру.