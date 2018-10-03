Монеточка допелась: что услышали следователи

СК пообещал проверить песню Монеточки и Нойз МС

Следственный комитет России проверит песню Нойз МС и Монеточки «Чайлдфри», говорится в письме МВД адвокату Сергею Афанасьеву, подавшему жалобу на музыкантов. В официальном ответе юристу ведомство отмечает, что заявление Афанасьева по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны исполнителей уже рассмотрено.

«С целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения в соответствии с действующим законодательством материал направлен в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве», — цитирует текст письма «360».

О том, что Афанасьев подал соответствующее заявление в прокуратуру, стало известно еще в июне этого года. По мнению адвоката, композиция содержит строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства.

Иного мнения касательного своего произведения, естественно, придерживается Иван Алексеев , он же Нойз МС, называющий «Чайлдфри» сатирической песней.

«Песня «Чайлдфри» — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения», — отмечает Алексеев.

В восторге Нойз МС и от клипа на песню — его некоторые слушатели, к слову, также сочли достаточно провокационным.

«Я хотел бы отдельно отметить операторскую работу. Азамат Дулатов — это один из мощнейших операторов, с которыми мне приходилось иметь дело на протяжении всей карьеры. Имитируя съемку на внутреннюю камеру гаджета, он обращался с гигантской камерой так, как будто это действительно был небольшой смартфон, выписывая порой совершенно акробатические трюки, — передает его слова НСН. — В общем, это было по-настоящему круто. Я очень доволен результатом, по-моему, получился один из наших самых лучших клипов. Конечно, лучшие впереди, но на данный момент это одна из моих самых любимых работ».

Он также отметил, что очень доволен получившимися персонажами ролика — одновременно и стереотипными, и харизматичными.

«Съемки клипа на песню «Чайлдфри» проходили в Казахстане, в Алма-Аты, — поведал артист. — Режиссером стал Айсултан Сеитов, очень талантливый молодой режиссер. Мы с ним познакомились год назад в Нью-Йорке, но снимали в итоге на его родине в Казахстане. Я очень доволен тем, какие яркие персонажи у нас в клипе получились в итоге, насколько это объемные типажи.

С одной стороны очень стереотипные, с другой стороны харизматичные и индивидуальные. Это совместная песня с Лизой Монеточкой, в клипе мы предстаем с ней в образах двух врачей скорой помощи, которые спешат на место происшествия для того, чтобы спасти главного персонажа клипа».

Клип на песню «Чайлдфри» вышел 1 июня 2017-го — то есть за год до подачи заявления Афанасьевым. Ролик, главным героем которого стал мобильный телефон (именно его глазами зритель наблюдает за развитием сюжета), начинается с того, что несовершеннолетнему мальчику на день рождения дарят дорогой девайс, который у него вскоре крадут. Сменив нескольких владельцев, телефон в финале вновь встречается со своим первым хозяином, правда, при крайне печальных обстоятельствах — пьяная девушка, скрываясь от преследования любовника на автомобиле, сбивает ребенка на пешеходном переходе.

Стоит отметить, что на момент релиза «Чайлдфри» Монеточка еще не была такой звездой, как ныне: до выхода знакового для карьеры певицы альбома «Раскраски для взрослых» оставался почти год.

Уже в 2018-м, когда об Елизавете Гырдымовой узнала вся страна, она выпустила еще одну совместку с Алексеевым — композицию «Люди с автоматами», записанную при участии диджейского трио Swanky Tunes.

В настоящее время Монеточка занимается экранизацией своего последнего альбома — к уже вышедшим в свет клипам на песни «90» и «Запорожец» вскоре должен добавиться видеоролик на «Нимфоманку».