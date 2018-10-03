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Бузова попросила помощи у адвоката Петросяна
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«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Ольга Бузова просит помощи у адвоката Евгения Петросяна 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телезвезда Ольга Бузова обратилась за помощью к адвокату Сергею Жорину, который сейчас помогает юмористу Евгению Петросяну организовать бракоразводный процесс с Еленой Степаненко.
Поводом для этого, пишет "Стархит", стал конкурс-розыгрыш, который Бузова проводила на своей странице. По его правилам, фолловеры Бузовой должны были также подписаться на некоторое количество спонсоров, чтобы выиграть автомобиль. Однако некоторые спонсоры-блогеры стали обвинять Бузову в организации фейковых подписок и хотят вернуть переданные ей деньги.
На открытой пресс-конференции Ольга Бузова назвала победительницу, а Жорин рассказал, что недовольные блогеры пытались подкупить СМИ и оклеветать телеведущую.
"Блогер Серафим собирал с каждых спонсоров по шесть тысяч рублей, чтобы оплатить порочащие Ольгу Бузову статьи в СМИ. Кто не соглашался с его мнением, того удаляли из общего чата", — поделился деталями инцидента Жорин. Теперь с его помощью Ольга Бузова намерена отстаивать свою честь в суде.
Ранее сообщалось, что Бузова разочаровалась в миллионере, променявшем ее на деньги.
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