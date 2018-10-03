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Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
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Дерзкий ответ Пугачевой на разглагольствования Баскова 

Дни.ру 6 часов назад
На шоу Ивана Урганта молодой режиссер Александр Горчилин рассказал о том, как прошла его встреча с Аллой Пугачевой и Николаем Басковым. Кинодеятель обнародовал разговор Примадонны и "золотого голоса России".
Недавно Александр Горчилин представил на суд зрителей свой фильм "Кислота". На премьеру пришла Алла Пугачева, которая крайне редко посещает кинотеатры. С артисткой посмотреть фильм пришли Николай Басков и Светлана Лобода. В разговоре с Иваном Ургантом Горчилин признался, что увидеть на своем фильме Пугачеву было "неожиданно и приятно".
После просмотра фильма Примадонна и "золотой голос России" зашли к Александру Горчилину, чтобы поделиться впечатлениями. Режиссер передал Урганту слова Баскова так, чтобы не раскрывать концовку фильма. "Если бы в конце было бы так, как я предположил, что так оно будет, то это была бы философия", — процитировал "натурального блондина" Горчилин.
Режиссер привел и дерзкий ответ Аллы Пугачевой на слова Николая Баскова. "На что Алла Борисовна ему ответила: "Это ты такие фильмы с Филечкой будешь снимать", — рассказал Александр Горчилин.
Напомним, фильм "Кислота" повествует о двух безбашенных молодых музыкантах, которые погрязли в извечных вопросах и моральном кризисе. Однако их жизнь кардинально меняется после того, как происходит некое событие.
Ранее 26-летний Александр Горчилин признавался, что отбор актеров отнял у него массу времени. Дело в том, что он хотел максимально отойти от всем известных артистов. К слову, Александр Горчилин стал победителем конкурсной программы "Кинотавр. Дебют".
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