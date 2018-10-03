Евгений Петросян воззвал к общественности

Юморист и телеведущий Евгений Петросян записал видеообращение и рассказал читателям о самозванце, который действует в сети от его имени.

Евгений отметил, что мужчину зовут Сергей Лавров , он рассказывает СМИ небылицы о жизни артиста, выдает информацию, противоречащую здравому смыслу. Желтые СМИ, в свою очередь, постоянно ссылаются на этого человека и пишут новости, которые задевают юмориста. Евгений заметил, что аферист взял псевдоним в честь министра иностранных дел России, но это не делает ему чести.

Артист попросил всех здравомыслящих людей обратить внимание на факт появления небылиц в прессе и сказать Лаврову «Нет». Евгений Ваганович уверен, что в настоящее время многие будут стараться активно использовать его непростое положение и захотят поживиться, продавая газетам выдуманные истории. Всё, что могут сделать поклонники Евгения Петросяна — встать на защиту и игнорировать выдумки.