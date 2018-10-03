Сами Насери признали дебоширом

Избитый в Москве французский актер Сами Насери был зачинщиком драки, сообщили «Лайфу» в полиции Москвы.
В начале августа Насери был избит во время отдыха в московском караоке-баре Voice. Сам он заявлял, что был трезв, а нападавший, уроженец Белоруссии, пьян. По словам француза, он был недоволен тем, что белорус и его друзья пели без очереди, и решил покинуть заведение, однако мужчины последовали за ним и избили.
Собеседник рассказал «Лайфу», что после двухмесячной проверки инцидента сотрудники тверского отдела полиции Москвы выяснили, что на самом деле пьяный Насери напал на белоруса Олега Казакова, а не наоборот.
Кроме того, специалисты рассказали изданию, что травма глаза, которую звезда серии фильмов «Такси» получил в драке, была не столь серьезной, как сообщалось ранее. По их словам, операция была несложной, а потеря зрения актеру не грозит.