Сами Насери признали дебоширом

Звезду «Такси» признали дебоширом

Избитый в Москве французский актер Сами Насери был зачинщиком драки, сообщили «Лайфу» в полиции Москвы.

В начале августа Насери был избит во время отдыха в московском караоке-баре Voice. Сам он заявлял, что был трезв, а нападавший, уроженец Белоруссии , пьян. По словам француза, он был недоволен тем, что белорус и его друзья пели без очереди, и решил покинуть заведение, однако мужчины последовали за ним и избили.

Собеседник рассказал «Лайфу», что после двухмесячной проверки инцидента сотрудники тверского отдела полиции Москвы выяснили, что на самом деле пьяный Насери напал на белоруса Олега Казакова , а не наоборот.

Кроме того, специалисты рассказали изданию, что травма глаза, которую звезда серии фильмов «Такси» получил в драке, была не столь серьезной, как сообщалось ранее. По их словам, операция была несложной, а потеря зрения актеру не грозит.