Актера из «Глухаря» арестовали за педофилию 

Кунцевский районный суд Москвы арестовал актера Михаила Фатеева по обвинению в совращении подростка в интернете, сообщает ТАСС.
Фатеев пробудет под стражей до 30 ноября.
Напомним, 44-летнему актеру предъявлены обвинения по статьям «развратные действия» и «распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации».
По данным следствия, в июле Фатеев вел интимную переписку в интернете с 14-летним подростком, слал ему порнографические изображения и предлагал встретиться лично, чтобы продолжить общение.
Михаил Фатеев снимался в сериалах «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого» и других.