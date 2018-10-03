Тимати обвинили в безрассудстве

Тимати сейчас находится на отдыхе с дочерью Алисой. Они купаются, загорают, наслаждаются солнцем и морем и проделывают такие «безбашенные» трюки, что окружающие лишь диву даются. Об этом подписчикам поведала в своем аккаунте Инстаграм Симона — мать Тимати и бабушка Алисы.

На видео рэпер и его 4-летняя дочь гоняют по волнам на вейкборде. Музыкант сажает малышку на плечи и проделывает безумные трюки без страховки. Заметно, что Алиса привыкла к таким акробатическим упражнениям. Она абсолютно спокойна и весела. Потом девочка отважно прыгает с парашютом, причем в одиночку.

Видео сопровождается зловещим комментарием — «В моей смерти прошу винить Тимати Ю.», по аналогии с советским фильмом. Что-что, а в юморе Симоне не откажешь!

Подписчики сразу же набросились на Тимати, обвиняя его в безрассудстве. Он должен был подумать хотя бы о спасательном жилете для дочери. Нашлись и сторонники подобного экстремального воспитания, которые поддержали артиста. Им понравилась смелость Алисы.