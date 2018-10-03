В смерти Азнавура появились нестыковки

В смерти Азнавура нашли нестыковки

Тело певца, поэта и композитора Шарля Азнавура было найдено в ванне. Об этом сообщает LCI.

По данным издания, вскрытие тела певца провели утром 2 октября. Экспертиза показала, что причиной его смерти стала кардиореспираторная недостаточность, вызванная острым отеком легких.

Журналисты предположили, что Азнавур мог захлебнуться водой, почувствовав себя плохо. Однако врачи отвергли гипотезу об утоплении. По их словам, смерть певца была естественной.

О смерти Азнавура стало известно 1 октября. Певец скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции.

В апреле этого года Азнавур почувствовал себя плохо перед концертом в Петербурге и попал в местную больницу. Позже Азнавур заявил, что находится в прекрасной форме и чувствует себя «очень живым». Он сказал, что хочет выходить на сцену до ста лет, оставаясь таким же «резвым». Врач Азнавура также заявлял, что артист находится в отличной форме.