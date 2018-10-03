Владимир Винокур впал в депрессию

Накануне 50-летнего юбилея концертной деятельности Владимир Винокур в беседе с "Пятым каналом" признался, что все еще страдает после смерти своей мамы Анны Юльевны, скончавшейся 6 августа.

"Я ее просил пожить еще. Вот я хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал", — с горечью делится Винокур.

Пребывая в депрессии, Винокур с трудом может заставить себя выйти на сцену и веселить людей. Он вспоминает, что раньше каждое его утро начиналось с завтрака у мамы — он купил Анне Юльевне квартиру на Арбате рядом со своей. Теперь он проходит мимо знакомого места.

"И сейчас я ничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду на работу", — говорит он.

Переживать потерю Владимиру Винокуру накануне юбилейного тура помогают жена Тамара, дочь Настя и внук Федор.