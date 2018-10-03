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Винокур впал в депрессию
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Владимир Винокур впал в депрессию 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Instagram
Накануне 50-летнего юбилея концертной деятельности Владимир Винокур в беседе с "Пятым каналом" признался, что все еще страдает после смерти своей мамы Анны Юльевны, скончавшейся 6 августа.
"Я ее просил пожить еще. Вот я хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал", — с горечью делится Винокур.
Пребывая в депрессии, Винокур с трудом может заставить себя выйти на сцену и веселить людей. Он вспоминает, что раньше каждое его утро начиналось с завтрака у мамы — он купил Анне Юльевне квартиру на Арбате рядом со своей. Теперь он проходит мимо знакомого места.
"И сейчас я ничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду на работу", — говорит он.
Переживать потерю Владимиру Винокуру накануне юбилейного тура помогают жена Тамара, дочь Настя и внук Федор.
Ранее Владимир Винокур высказал соболезнования в связи со смертью артиста Романа Карцева.
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