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Актер Пашинин пригрозил СБУ самоубийством
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Актер Пашинин назвал СБУ мерзавцами и пригрозил самоубийством 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ПОЧТОВИК, Youtube
Вступивший в ряды националистов, воюющих в Донбассе, актер Анатолий Пашинин пригрозил украинским спецслужбам самоубийством.
Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на стороне украинских националистов в Донбассе, заявил, что СБУ его прослушивает и пригрозил спецслужбам самоубийством. Об этом он рассказал украинским журналистам.
«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», — сказал он.
Он рассказал, что специально говорит чудовищные вещи в телефон, чтобы украинские спецслужбы могли использовать его слова против него. Тогда у Пашинина будут доказательства того, что за ним идет слежка.
Актер добавил, что ему угрожал представитель Службы безопасности Украины, «гомосексуального вида юноша с мерзкой походкой», который призывал его к суициду. На что Пашинин заявил, что готов сделать это, однако при этом обещал унести с собой сотрудников СБУ, которые придут за ним.
Ранее актер Анатолий Пашинин заявил, что не признает украинское правительство, их законы и распоряжения.
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