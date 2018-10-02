«Достиг дна»: Киркоров обругали за странный ролик

Певец Филипп Киркоров , судя по всему, пытается выжать из своего хита "Цвет настроения синий" максимум выгоды. Артист даже позволил переделать текст песни ради рекламы лекарства.

Киркоров выступил главным героем рекламы спрея от боли в горле. Ролик опубликован на сайте YouTube.

Артист предстает в образе злобного Снежного короля в метровой короне изо льда.

"Цвет заражения синий. Болеть тебе и всей семье отныне. Болей — заражай!", — поет Киркоров видоизмененный припев нашумевшего сингла.

Мнения поклонников на счет съемок Филиппа в рекламе разделились. Некоторые отмечали, что артист согласился на участие в ролике под воздействием рэпера Тимати , который некоторое время назад продвигал другое лекарство от боли в горле.

Однако большинство пользователей Сети отметили, что артист, вероятнее всего, испытывает материальные трудности, поэтому хватается за любую халтуру. Между тем, злопыхатели, не стесняясь в выражениях, заявляли, что поп-король достиг "дна" своей карьеры.