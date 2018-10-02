Токсичный развод: какой болезнью страдает Степаненко

Находящаяся в середине бракоразводного процесса с Евгением Петросяном юмористка Елена Степаненко вынуждена была прервать гастроли из-за проблем со здоровьем. По информации СМИ, артистке предстоит длительный процесс восстановления.

Заслуженная артистка России Елена Степаненко столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, из-за чего ей пришлось отказаться от запланированных сольных выступлений в обозримом будущем. 29 сентября в Брянске должен был пройти ее концерт в рамках программы «Веселая и красивая», однако накануне он был отменен. Об этом сообщили представители Брянской областной филармонии, в стенах которой и было запланировано проведение мероприятия.

«Внимание! Юбилейный концерт Заслуженной артистки России Елены Степаненко с программой «Веселая и красивая», который должен был состояться 29 сентября 2018 года, отменяется в связи с болезнью артистки. Администрация ГАУК «Брянская областная филармония» приносит свои извинения за причиненные неудобства», — написали организаторы на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

ВКонтакте

Что именно случилось со Степаненко, неизвестно, однако это, судя по всему, что-то серьезное. Как сообщила изданию VistaNews.ru администрация артистки, «купленные билеты обменять нельзя, так как из-за болезни Степаненко не будет выступать в ближайшее время».

Многие связали ухудшение здоровья Елены Григорьевны с ее громким разводом с Евгением Петросяном. По словам промоутера последнего, Сергея Лаврова , отмена выступлений не самым лучшим образом скажется на имидже Степаненко.

«Любая отмена выступления — это антипиар. Такое даже нельзя назвать черным пиаром. Условно говоря, поклонники могут подумать, что артистка не собрала зал или захотела побольше заработать, но не смогла», — приводит его слова «Пятый канал».

У самого Петросяна (во всяком случае, согласно его инстаграму) все более чем прекрасно. За последние несколько дней артист успел посоветовать всем «не поддаваться хандре, одеваться теплее и улыбаться чаще», сходить в Театр имени Евгения Вахтангова на спектакль «Горячее сердце» по пьесе Александра Островского в постановке Александра Коручекова и прогуляться вдоль Москвы-реки.

Также юморист не забывает делиться с подписчиками новостями по поводу своего развода. Накануне он выложил совместную фотографию со своим адвокатом Сергеем Жориным , на которой они держат в руках материалы дела.

«Мы уже вдвоем с Сергеем Викторовичем держим раздувающееся дело. По-моему, оно на века. Чувствую, будет много томов, которые составят библиотеку. Правда, мой адвокат другого мнения», — написал артист и снабдил публикацию хэштегами #добропобедитзло и #намнекогдаскучать.

Степаненко, в свою очередь, не слишком стремится предавать свою личную жизнь огласке и только один раз высказалась по поводу разрыва с мужем.

По ее словам, развод с Петросяном является «житейским делом». При этом она отметила, что в жизни каждого человека что-то происходит, а в их супружеской жизни «случился развод».

О причинах расставания до сих пор доподлинно ничего не известно, однако многие полагают, что оно произошло из-за якобы имеющейся у Петросяна любовницы — 29-летней Татьяны Брухуновой.

На минувших выходных эта тема в очередной раз всплыла в СМИ после того, как один из пользователей твиттера обратил внимание на очередную выложенную юмористом инстаграм-историю.

Артист разместил у себя на странице видеоролик, записанный на заднем сиденье автомобиля. В какой-то момент в камеру попадает ручка яркой сумочки — предположительно, принадлежащей Брухуновой.

Несмотря на это, адвокат юмориста Сергей Жорин продолжает периодически делать заявления по поводу того, что Степаненко, как ему кажется, уже передумала разводиться с супругом.