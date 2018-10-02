Названы последствия травмы для дочки Успенской

По всей видимости, Татьяна сейчас восстанавливается. Успенская поддерживает дочь в непростой период. На днях они встретились. Успенская в своем микроблоге опубликовала трогательное видео. На нем артистка отстригает длинные локоны у своей наследницы.

На новом фото Татьяна уже обнимает маму, а при этом у нее на голове совершенно нет волос. Поклонники восхитились девушкой и ее родительницей. Многие отметили, что не отважились бы пойти на такой шаг. «Тань, выздоравливай», «А так даже эффектнее выглядеть стала», «Девочка прекрасна», «Какая вы заботливая мама», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Любовь Залмановна рассказывала, что уже мечтает о внуках. Однако пока ее дочь не собирается ни с кем строить серьезные отношения.