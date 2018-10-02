Названы последствия травмы для дочки Успенской

Единственная наследница певицы недавно упала с велосипеда. Татьяна получила травмы, поэтому ей пришлось пережить несколько операций. Все это время Любовь Успенская поддерживала дочь, а на днях даже сама сделал ей новую прическу.
Любовь Успенская была замужем несколько раз. Когда она сыгралась свадьбу с нынешним супругом Александром Плаксиным, у нее появилась дочь Татьяна. Девушке сейчас уже 29 лет. Она живет в Америке и занимается искусством. Однако недавно наследница артистки упала с велосипеда. Девушка получила тяжелые травмы, поэтому ей пришлось пережить несколько операций.
По всей видимости, Татьяна сейчас восстанавливается. Успенская поддерживает дочь в непростой период. На днях они встретились. Успенская в своем микроблоге опубликовала трогательное видео. На нем артистка отстригает длинные локоны у своей наследницы.
«11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили — а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу, на которую я с трудом смогла решиться — но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение», — написала она.
На новом фото Татьяна уже обнимает маму, а при этом у нее на голове совершенно нет волос. Поклонники восхитились девушкой и ее родительницей. Многие отметили, что не отважились бы пойти на такой шаг. «Тань, выздоравливай», «А так даже эффектнее выглядеть стала», «Девочка прекрасна», «Какая вы заботливая мама», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Любовь Залмановна рассказывала, что уже мечтает о внуках. Однако пока ее дочь не собирается ни с кем строить серьезные отношения.