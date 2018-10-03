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Любовь Успенская обрила сломавшую челюсть дочь
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Любовь Успенская обрила сломавшую челюсть дочь 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Любовь Успенская обрила сломавшую челюсть и потерявшую пять зубов дочь. Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в соцсети «Инстаграм».
На кадрах Успенская сначала стрижет волосы 29-летней Татьяны ножницами, а затем сбривает их полностью с помощью специальной машинки.
«Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится», — приговаривает при этом артистка.
В подписи к видео Успенская рассказала, что 11 сентября ее дочь сломала челюсть в двух местах и потеряла пять зубов в результате падения с велосипеда в Коста-Рике. После этого Татьяна перенесла две сложные операции.
«Мы много чего переоценили, а в первую очередь значение истинной красоты», — сообщила певица.
По ее словам, сбривание волос принесло «огромное освобождение» как ей, так и дочери.
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