Любовь Успенская обрила сломавшую челюсть дочь

Любовь Успенская обрила сломавшую челюсть и потерявшую пять зубов дочь. Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в соцсети «Инстаграм».

На кадрах Успенская сначала стрижет волосы 29-летней Татьяны ножницами, а затем сбривает их полностью с помощью специальной машинки.

«Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится», — приговаривает при этом артистка.

В подписи к видео Успенская рассказала, что 11 сентября ее дочь сломала челюсть в двух местах и потеряла пять зубов в результате падения с велосипеда в Коста-Рике. После этого Татьяна перенесла две сложные операции.

«Мы много чего переоценили, а в первую очередь значение истинной красоты», — сообщила певица.

По ее словам, сбривание волос принесло «огромное освобождение» как ей, так и дочери.