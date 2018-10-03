Бузова пригрозила блогерам судом

Бузова подарила поклоннице новенький Mercedes-Benz после скандала с блогерами

Бузова подарила поклоннице новенький Mercedes-Benz после скандала с блогерами. Обвинения в свой адрес ведущая «Дома-2» считает абсурдными и собирается судиться с теми, кто «позорит ее репутацию». Вокруг Ольги ширится скандал. Началось все с того, что ведущую «Дома-2» и искательницу женихов в шоу «Замуж за Бузову» обвинили в крупном мошенничестве.

Звезда объявила на своей странице в Instagram розыгрыш новенькой машины. Условие — надо подписаться на страницу конкурса, а заодно — на все профили его спонсоров. Финансировали конкурс 150 блогеров. Им это мероприятие обошлось в копеечку: каждый из них заплатил Бузовой от 50 до 100 тысяч рублей. Общая собранная сумма подобралась к 12 миллионам. За это у каждого из блогеров-спонсоров число подписчиков в Instagram должно было увеличиться на 150 тысяч человек.

Победительницей розыгрыша стала некая Люба. Зато блогеры подписчиков не получили, потому и заподозрили, что в гиве принимали участие боты, а не живые люди. За поддержкой блогеры обратились к адвокату Екатерине Гордон , которая сообщила, что уголовное дело Бузовой грозит в любом случае. Если выясниться, что Люба — это подставное лицо, а автомобиля нет и в помине, то это будет дело о мошенничестве. Если же автомобиль все-таки был подарен счастливице, то против Ольги и организаторов будет возбуждено дело о «необоснованном обогащении». Розыгрыш проходил 29 сентября, а 2 октября Бузова вручила ключи от новенького Mercedes-Benz Е-класса победительнице. То есть, в этой части Бузова не обманула, хотя мало кто ей верил.

После вручения приза Ольга вместе с адвокатом Сергеем Жориным устроила пресс-конференцию. Юрист озвучил свою версию этой истории: против Бузовой выступили нехорошие люди, решившие подкупить прессу и заработать на скандале.

Якобы некий блогер под ником Серафим собрал по шесть тысяч с каждого из «пострадавшего» и оплатил СМИ статьи, компрометирующие Ольгу. Жорин утверждает, что у него есть «достоверные материалы» на эту тему и буквально на днях он их опубликует. Позднее Бузова выступила со своей странице в Instagram с заявлением:

Судя по всему, конец этой истории мы увидим еще не скоро. Да и едва ли кто будет торопиться поставить в нем точку: плохая реклама нередко работает даже лучше хорошей.