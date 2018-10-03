Известный рэпер рассказал о расставании с Кафельниковой

Рэпер Pharaoh ( Глеб Голубин ) в интервью Юрию Дудю на шоу «вДудь» рассказал о своих отношениях с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова Алесей.

В ответ на вопрос Дудя о суицидальном состоянии девушки после расставания, рэпер заявил, что об этом может рассказать ее отец.

«Я передал ее папе, и там уже у ее папы надо спрашивать, какие состояния она проходила. Не мой ребенок, не мне за него отвечать», — сказал Pharaoh.

По словам рэпера, никого не касается, «что у нее в голове».

«У людей по-разному бывает, люди по-разному находят выходы из этих ситуаций. Что, никто до нее не резал вены?» — сказал он.

Pharaoh отметил, что с ним она вела себя адекватно.

Он добавил, что конфликтов с Евгением Кафельниковым у него не было, хотя теннисист и считал, что его дочь сошлась с рэпером на почве наркотиков.

«Я очень любил этого человека. Мне он был очень дорог, и мы расходились на очень тяжелых ситуациях и условиях, не совсем справедливых и честных, но так вышло», — заключил Pharaoh.

Летом прошлого года в твиттере Евгения Кафельникова появилась серия публикаций, в которых теннисист называл себя «отцом — неудачником», заявлял, что «попал в ад», причиной которого стали наркотики. Алеся Кафельникова позже заявила журналистам, что с ней все в порядке, а в сообщениях ее отца речь шла не о ней.

Также в СМИ появлялась информация, что девушка некоторое время была в реанимации, затем попала в психоневрологический диспансер с паническими атаками после расставания с рэпером.