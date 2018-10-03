СК заинтересовался Монеточкой и Noize MC

В Следственном комитете (СК) РФ займутся проверкой песни Монеточки (Елизавета Гырдымова) и Noize MC (Иван Алексеев), на которую ранее пожаловался адвокат Сергей Афанасьев. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ответ МВД юристу.
В своем заявлении Афанасьев утверждал, что в песне «Чайлдфри» есть строки, которые могут спровоцировать подростков на суицид.
В МВД ответили, что рассмотрели заявление адвоката «по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних» и решили передать материалы в СК. Следователи займутся дальнейшими проверками.
Сам Noize MC ранее объяснял, что «Чайлдфри» — это сатирическое произведение. По его словам, в песне рассказывается о последствиях, к которым может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, а также о персональной ответственности за собственные поступки.
В августе на YouTube заблокировали клип на песню ЛСП «Монетка» на территории России. Представители ЛСП рассказали, что видео было заблокировано по требованию Роскомнадзора. В ведомстве решили, что клип содержит информацию о способах совершения самоубийства и призывы к суициду.