СК заинтересовался Монеточкой и Noize MC

СК проверит песню Монеточки и Noize MC

В своем заявлении Афанасьев утверждал, что в песне «Чайлдфри» есть строки, которые могут спровоцировать подростков на суицид.

МВД ответили, что рассмотрели заявление адвоката «по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних» и решили передать материалы в СК. Следователи займутся дальнейшими проверками.

Сам Noize MC ранее объяснял, что «Чайлдфри» — это сатирическое произведение. По его словам, в песне рассказывается о последствиях, к которым может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, а также о персональной ответственности за собственные поступки.