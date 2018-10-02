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«Тупак не умер, он курит сигары на Кубе»: охранник убитого Тупака Шакура уверяет, что рэперу удалось спастись
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«Тупак не умер, он курит сигары на Кубе»: охранник убитого Тупака Шакура уверяет, что рэперу удалось спастись 

WMJ.ru + ещё 3 20 часов назад
Фото: WMJ.ru
Рэпера Тупака Шакура убили в 1996 году по дороге с боксерского матча Майка Тайсона, однако его экс-охранник утверждает: музыкант жив и живет на Кубе.
Когда Тупака Шакура убили в Лас-Вегасе, набирающему популярность рэперу было всего 25 лет. Охранник Майкл Найс в интервью порталу TMZ рассказал, как все было «на самом деле» — либо, по крайней мере, представил одну из самых достоверных версий, согласно которой Тупак действительно может оказаться в живых.
— признался Майкл. По его словам, в 1990-е он был охранником политической партии «Черные пантеры». От руководства он якобы получил приказ доставить выжившего после покушения Тупака в безопасное место. На частном самолете он, его брат, пилот и рэпер покинули США и долетели до Барбадоса, где тепло распрощались с Тупаком, «обнявшись и пожав руки».
Версия Найса поддерживает легенду о живущем на Кубе Тупаке, родившуюся после того, как пару лет назад в Сеть просочилось это фото:
Ранее в сентябре хип-хоп-продюсера Мэриона Найта-младшего приговорили к 28 годам тюремного заключения за умышленный наезд на двух человек, один из которых погиб. Есть версия, что связан с убийством Тупака Шакура: Найт вел машину, в которой сидел рэпер, когда его застрелили. Возможно, откровения Майкла Найса связаны с этой новостью — а может, стареющему охраннику просто захотелось похайповать.
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Фото:Instagram
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