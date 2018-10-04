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Появились фотографии «выжившего» Тупака
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Появились фотографии «выжившего» Тупака 

Lenta.ru + ещё 15 11 часов назад
Фото: Reuters
Сын влиятельного хип-хоп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-младший, опубликовал доказательства того, что рэпер Тупак может быть жив. Фотографии он выложил в Instagram.
Найт-младший разместил в соцсети несколько постов, в которых утверждалось, что исполнитель избежал смерти. Он также опубликовал фотографии «постаревшего» Тупака Шакура, на которых он запечатлен с артистами 50 Cent и Бейонсе.
«Он никогда не покидал нас. Они придут за мной рано или поздно. Я сделал это для вас всех», — написал Найт.
Он приложил скриншот переписки с неизвестным, в которой тот утверждает, что «Найт сказал слишком много» и настало его «время уйти».
В своих сторис Найт рассказал, что Тупак живет в Малайзии — а не на Кубе, как ранее заявил Майкл Найс, телохранитель рэпера. По словам Найса, была организована целая операция по подмене тел и вывозу исполнителя, в которой участвовал Фидель Кастро.
Отец Шуга Найта-младшего был в конце сентября приговорен к 28 годам тюрьмы. Найта обвинили в умышленном наезде на двух человек в январе 2015 года. По некоторым версиям, Шуг Найт связан с убийствами Тупака и другого рэпера, Notorious B. I. G, он же Бигги.
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