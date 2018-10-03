Родные поделят роскошное наследство Карцева

Романа Карцева. Сайт «Дни.ру» перечислил имущество, которое в ближайшее время предстоит разделить наследникам Народного артиста России

Роман Карцев скончался от инфаркта миокарда накануне на 80-м году жизни. Жене, сыну и дочери артиста предстоит поделить между собой несколько принадлежавших ему объектов недвижимости.

Так, девять лет назад Карцев получил в подарок от властей украинской Одессы двухкомнатную квартиру площадью 89 квадратных метров. Ее стоимость оценивается примерно в 160 тысяч долларов.

Кроме того, Карцеву принадлежала квартира в центре Москвы, а также дом в Московской области. Цену последнего специалисты рынка недвижимости оценивают примерно в 80 миллионов рублей.