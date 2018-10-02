Водонаева призвала к ответу супруга Лорак

Алена Водонаева призвала супруга Ани Лорак ответить за свои действия

Поклонники активно обсуждают личную жизнь Ани Лорак. Супруг Ани был замечен в караоке-баре с киевлянкой Яной Беляевой, с которой он, по слухам, уже давно крутит роман. Мужчина активно оказывал знаки внимания девушке и не скрывал своих чувств. Все это время Ани хранила молчание и никак не комментировала происходящее в ее семье. По некоторым данным, Лорак так и не простила измену, однако пока что не торопится разводиться с Муратом.

Недавно Лорак отмечала юбилей. Одним из первых ее поздравил супруг, который опубликовал весьма неоднозначный пост в социальных сетях. Телеведущая Алена Водонаева не смогла остаться в стороне и высказала свое мнение по поводу поведения Мурата. Она возмущена тем, что мужчина так и не попросил прощения.

«Чего после такой публичной подставы вы будете ждать от своего супруга? Конечно, извинений! Если у тебя хватило смелости на людях обжиматься с любовницей, то будь добр ответить за свои действия, а не пытаться подсластить пилюлю публикацией семейных фотографий с нежными подписями. А то что получается? Вчера ты опозорил свою жену на весь мир, а сегодня делаешь вид, что у вас все хорошо. Это совсем не по-мужски», — заявила Водонаева.

Алена надеется, что дочь пары не пострадает из-за семейных дрязг.