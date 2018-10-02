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Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
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Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства 

Рамблер 1 час назад
Дарья Юргенс едва не убила себя после измены мужа. Об этом актриса рассказала в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия».
Юргенс познакомилась с актером Евгением Дятловым во второй половине 1980-х годов во время учебы в Институте сценических искусств. В 1989-м они поженились, в 1991-м Юргенс родила Дятлову сына, а в 1996-м пара развелась.
По словам артистки, незадолго до расставания она почувствовала нечто «неладное».
«В итоге он сказал мне: "Даша, я согрешил"», — рассказала она.
После этого Дятлов ушел из семьи, оставив жену «сидеть в темноте, курить и пить кофе». Юргенс призналась, что в это время даже обдумывала суицид, однако не смогла решиться на него из-за ребенка.
"У нас был 12-й или 17-й этаж в общежитии, я все подходила, смотрела вниз, но не могла этого сделать", — рассказала Юргенс.
Дарья Юргенс сыграла почти в 40 фильмах и сериалах, однако наибольшую известность ей принесла роль Даши в фильме режиссера Алексея Балабанова «Брат-2». Также 50-летная актриса играла в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Про уродов и людей», «Итальянец» и «Шерлок Холмс».
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