Децл пожаловался на проблемы с крышей

Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий , известный как Децл, пожаловался на проблемы с ЖКХ. В день, когда в его доме включили отопление, квартиру залило водой. Об этом артист написал в сообществе Басманного района в Facebook.

«Шесть утра! Уже семь лет не могу нормально доделать ремонт, каждый год, одно и то же, — написал Толмацкий. — Разве сложно починить крышу так что бы ее не надо было чинить в следующем году?». Исполнитель сопроводил свою публикацию видеороликом, на котором видно, как с потолка прямо через отверстия для проводки льется вода.

Артист отметил, что, по его мнению, управляющая компания «Дом Мастер» занижает процент износа его дома. «Дом изношен почти на 80 процентов и требует капитального ремонта, это центр города!», — подчеркнул он.

Кирилл Толмацкий живет на улице Казакова в Басманном районе Москвы, в доме 1900 года постройки. Ранее артист уже проявлял интерес к проблемам в сфере ЖКХ и даже выпустил в 2014 году клип, в котором пародирует записанную в 2001-м композицию «Письмо». Текст изменен таким образом, что речь идет о претензиях якобы написавшей Децлу женщины к работе коммунальных служб.

В конце августа 2018-го Толмацкий разместил на своей странице в Facebook этот клип, сопроводив его комментарием «Посоветуйте, пожалуйста, хорошего юриста в сфере ЖКХ. В личку, плиз».