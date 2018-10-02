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Децл пожаловался на проблемы с крышей
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Децл пожаловался на проблемы с крышей 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный как Децл, пожаловался на проблемы с ЖКХ. В день, когда в его доме включили отопление, квартиру залило водой. Об этом артист написал в сообществе Басманного района в Facebook.
«Шесть утра! Уже семь лет не могу нормально доделать ремонт, каждый год, одно и то же, — написал Толмацкий. — Разве сложно починить крышу так что бы ее не надо было чинить в следующем году?». Исполнитель сопроводил свою публикацию видеороликом, на котором видно, как с потолка прямо через отверстия для проводки льется вода.
Артист отметил, что, по его мнению, управляющая компания «Дом Мастер» занижает процент износа его дома. «Дом изношен почти на 80 процентов и требует капитального ремонта, это центр города!», — подчеркнул он.
Кирилл Толмацкий живет на улице Казакова в Басманном районе Москвы, в доме 1900 года постройки. Ранее артист уже проявлял интерес к проблемам в сфере ЖКХ и даже выпустил в 2014 году клип, в котором пародирует записанную в 2001-м композицию «Письмо». Текст изменен таким образом, что речь идет о претензиях якобы написавшей Децлу женщины к работе коммунальных служб.
В конце августа 2018-го Толмацкий разместил на своей странице в Facebook этот клип, сопроводив его комментарием «Посоветуйте, пожалуйста, хорошего юриста в сфере ЖКХ. В личку, плиз».
Ранее с претензиями к управляющей компании из-за протекшего потолка обращалась балерина Анастасия Волочкова. Весной 2018 года квартира танцовщицы оказалась затоплена. По словам Волочковой, к августу управляющая компания так и не починила кровлю, что создает серьезный риск повторного затопления. «Я не знаю подробно всех деталей, этим занимается адвокат, — заявила балерина. — Его задача — договориться хотя бы о том, чтобы починили кровлю, я уже не говорю о моем потолке».
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