Ещё
Мужа Божены Рынски назвали двоеженцем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужа Божены Рынски назвали двоеженцем 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» сообщает, что политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко женился на журналистке Божене Рынске до официального развода с предыдущей супругой Еленой.
По данным канала, в начале 2018 года Малашенко подал на развод с Еленой в России. Процесс длился полгода. В ответ женщина подала на развод в Нью-Йорке, и там процесс с разделом совместного имущества «только начинается».
«Беспощадный пиарщик» утверждает, что, вступив в брак с журналисткой, Малашенко стал двоеженцем по американским законам. В США это является уголовным преступлением.
Канал отмечает, что американские адвокаты бывшей жены Малашенко представили выписки с его банковских счетов, а также посты Божены Рынски в соцсетях, чтобы доказать супружескую измену и «траты семейного состояния на содержанку».
По версии «Беспощадного пиарщика», решение суда в отношении Малашенко может оказаться очень жестким «в финансовом плане».
Отношения Малашенко и Рынски начались в 2011 году. В сентябре 2018-го стало известно об их свадьбе. Для 43-летней журналистки этот брак стал первым. 63-летний Малашенко был женат на бывшем художественном директоре галереи «Манеж» Елене Пивоваровой.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению153
Умер Роман Карцев61
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян126
Домработница отравила беременную жену олигарха19
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана26
Видео
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
00:35
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана
В мире
03:47
Москву накроют сильные дожди
Погода Новости Москвы
01:39
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян
В мире
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:49
Степаненко сорвала концерт из-за болезни
Шоу-бизнес
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
02:52
Россия сорвала победу НАТО
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение