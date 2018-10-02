Мужа Божены Рынски назвали двоеженцем

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» сообщает, что политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко женился на журналистке Божене Рынске до официального развода с предыдущей супругой Еленой.

По данным канала, в начале 2018 года Малашенко подал на развод с Еленой в России . Процесс длился полгода. В ответ женщина подала на развод в Нью-Йорке , и там процесс с разделом совместного имущества «только начинается».

«Беспощадный пиарщик» утверждает, что, вступив в брак с журналисткой, Малашенко стал двоеженцем по американским законам. В США это является уголовным преступлением.

Канал отмечает, что американские адвокаты бывшей жены Малашенко представили выписки с его банковских счетов, а также посты Божены Рынски в соцсетях, чтобы доказать супружескую измену и «траты семейного состояния на содержанку».

По версии «Беспощадного пиарщика», решение суда в отношении Малашенко может оказаться очень жестким «в финансовом плане».