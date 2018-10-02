Валерию распекли за рекламу собственного бизнеса

Певица Валерия , которая известна не только своими прекрасными вокальными данными, но и любовью к спорту, прорекламировала собственный сервис доставки еды.

Она считает, люди, которые живут в мегаполисе, не успевают следить за питанием. Для решения проблемы певица создала собственный проект — сервис доставки вкусной и здоровой пищи. К проекту также присоединились певец Эмин и группа компаний Араза Агаларова

Валерия рассказала, что в Москве существует множество подобных доставок, но именно ее специально разработанные рационы удовлетворяют вкусы звезды на 100%. При этом любимым набором Валерия считает постный с рыбой, в котором содержится всего 1100 ккал.

Поклонники высказали претензии Валерии, так как не привыкли видеть рекламу в Instagram, они упрекнули звезду в желании «нажиться» на своей популярности. Певица попросила читателей отнестись к рекламе её бизнеса с пониманием, так как каждый владелец стремится раскрутить свой проект и сделать его максимально популярным.