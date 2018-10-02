Анастасия Макеева рассказала о травме

Анастасия Макеева пожаловалась своим читателям в Instagram, что повредила ногу во время спектакля.

Актриса отметила, что сильно испугалась, потому что ей было очень больно «скакать на одной лапке», но сейчас чувствует себя намного лучше. Она также опубликовала фото рентгена своей ноги, отметив, что все кости целы и она не получила серьезных повреждений.

Вернувшись после неприятных приключений домой, актриса нашла коробку с подарками — красивыми вязаными вещами, которые прислал один из магазинов. Анастасия сфотографировалась в изящной фиолетовой чалме и призналась, что ей всегда приятно получать вещи, созданные руками людей.

Анастасия Макеева поблагодарила всех подписчиков, которые переживали за ее здоровье.