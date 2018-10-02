Солнцев решил последовать примеру пожилой жены

Гоген Солнцев ляжет под нож хирурга вслед за женой

Еще недавно женщина-пенсионерка хотела сделать пластику груди, а потом передумала. Ради своего возлюбленного она все же обратилась к хирургам, но чтобы изменить свое лицо. Екатерина сделала круговую подтяжку лица. Пока что женщина восстанавливается после операции, а подписчики и сам Гоген с нетерпением ждут, когда Екатерина покажет свое новое лицо.

Солнцев решил не отставать от супруги и теперь собирается лечь под нож хирурга. Мужчина сообщил поклонникам в социальной сети, что готовится сделать пластическую операцию.

«Вслед за Катериной я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите!» — написал в своем микроблоге Солнцев.

Пользователи не слишком оценили стремление Гогена изменить внешность и омолодиться и попытались отговорить мужчину от хирургического вмешательства.