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В «Газпром-медиа» открестились от песни Слепакова
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В «Газпром-медиа» открестились от песни Слепакова об «озабоченных геях» 

Lenta.ru + ещё 66 59 минут назад
Песня комика Семена Слепакова о Руслане Боширове и Александре Петрове не имеет отношения к «Газпром-медиа». Об этом говорится в заявлении холдинга, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Отмечается, что «Газпром-медиа» попросил администрации видеосервисов и социальных сетей удалить видео по просьбе самого комика. В холдинге отметили, что песня про Боширова и Петрова — исключительно личный авторский продукт Слепакова.
Ранее 4 октября автор видео сообщил, что ролик был незаконченной рабочей версией, которая просочилась в сеть через друзей.
«Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось. "Газпром-медиа" здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность», — объяснил он.
Песня Семена Слепакова — пародия на интервью Петрова и Боширова, которое они дали главному редактору RT Маргарите Симоньян. В клипе комик пошутил над сексуальной ориентацией россиян, подозреваемых британцами в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Герои юмористического клипа признают в любви друг к другу и даже несколько раз занялись сексом в припевах.
Сергей и Юлия Скрипаль в марте текущего года были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов.
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