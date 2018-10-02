Ещё
Степаненко сорвала концерт из-за болезни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Степаненко сорвала концерт из-за болезни 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Юмористка Елена Степаненко отменила свой концерт в Брянской областной филармонии. Как сообщается на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте», выступление не состоится из-за болезни артистки.
Степаненко должна была выступить в Брянске 29 сентября с программой «Веселая и красивая». Приобретенные билеты жителей города попросили сдать в кассу филармонии.
VistaNews отмечает, что в ближайшее время Степаненко не будет выступать, что «говорит о серьёзности заболевания».
Представитель Евгения Петросяна Сергей Лавров заявил «Пятому каналу», что Степаненко вряд ли отменила бы концерт ради пиара на разводе. По его мнению, любой срыв выступления — это антипиар, так как поклонники могут подумать, что артистка не собрала зал.
Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
Адвокат Степаненко утверждала, что супружеские отношения в паре сохранялись до 2017 года. По словам представительницы артистки, после развода Степаненко намерена получить меньше половины имущества.
СМИ называли новой спутницей 73-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начальник поезда на ходу выкинула пассажира141
Россия сорвала победу НАТО450
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян10
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению48
Дыра в «Союзе» появилась не случайно154
Видео
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
01:39
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян
В мире
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:49
Степаненко сорвала концерт из-за болезни
Шоу-бизнес
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
02:52
Россия сорвала победу НАТО
Политика
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение