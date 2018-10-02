Степаненко сорвала концерт из-за болезни

Юмористка Елена Степаненко отменила свой концерт в Брянской областной филармонии. Как сообщается на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте», выступление не состоится из-за болезни артистки.

Степаненко должна была выступить в Брянске 29 сентября с программой «Веселая и красивая». Приобретенные билеты жителей города попросили сдать в кассу филармонии.

VistaNews отмечает, что в ближайшее время Степаненко не будет выступать, что «говорит о серьёзности заболевания».

Представитель Евгения Петросяна Сергей Лавров заявил «Пятому каналу», что Степаненко вряд ли отменила бы концерт ради пиара на разводе. По его мнению, любой срыв выступления — это антипиар, так как поклонники могут подумать, что артистка не собрала зал.

Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.

Адвокат Степаненко утверждала, что супружеские отношения в паре сохранялись до 2017 года. По словам представительницы артистки, после развода Степаненко намерена получить меньше половины имущества.